Clinton'dan Putin'e: Bin Ladin için 'koordineli strateji' önerisi

Arşiv belgeleri, Bill Clinton'ın 4 Haziran 2000'de Putin'e Usame Bin Ladin'in yakalanması için 'koordineli strateji' önerdiğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:54
Arşiv belgeleri görüşmeyi gün yüzüne çıkardı

ABD'de eski Başkan Bill Clinton'ın, o dönem El Kaide elebaşı Usame Bin Ladin'in yakalanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e koordineli strateji önerdiği ortaya çıktı.

Moskova'da 4 Haziran 2000'de gerçekleştirilen ve 67 dakikalık süren görüşmeye ilişkin arşiv evrakları, gizliliği kaldırıldıktan sonra George Washington Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Arşivi tarafından yayımlandı.

Görüşmenin içeriği: Bin Ladin ve işbirliği çağrısı

Tutanağa göre Clinton, Putin'e hitaben, "Ülkelerimiz arasında, özellikle Bin Ladin'e karşı terörle mücadele işbirliği ne olacak?" diye sorarak Washington ile Moskova arasında koordineli bir strateji oluşturulmasını önerdi.

Clinton görüşmede, "Bin Ladin ile başa çıkmak için kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek üzere halkımızı bir araya getirmeliyiz" ifadesini kullandı. O sırada devlet başkanlığı görevinde ilk ayını dolduran Putin ise bölgede uluslararası bir terör yapısının oluştuğunu savunarak, Rusya'nın terörle mücadele unsurlarının iyi çalıştığını ve bölgede ortak bir cephe kurulması gerektiğini belirtti.

NATO ve diplomatik gündem

Görüşmede liderler ayrıca Rusya'nın NATO'ya katılma olasılığını da ele aldı. Clinton, askeri bloğun doğuya doğru genişlemesinin Moskova'da birçok kişi tarafından bir sorun olarak algılandığına dikkat çekti. Putin ise "Rusya ve NATO arasında tam kapsamlı ilişkiler olmalı" dedi.

Tutanaklara göre dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright ile Rusya Dışişleri Bakanı İgor İvanov da görüşmede hazır bulundu.

Bağlam: Bin Ladin ve 11 Eylül

Usame Bin Ladin, 11 Eylül 2001'de New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile Washington'daki Pentagon'a düzenlenen saldırıların arkasındaki isim olarak ilan edildi. Olaylarda, 19 saldırgan hariç New York, Washington ve Pensilvanya'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

Bin Ladin, daha sonra 2011'de ABD Özel Kuvvetlerinin Pakistan'ın Abbottabad ilçesindeki evine düzenlediği baskında ölü ele geçirildi.

