Çocuk İstismarı Endişesi: İYİ Parti'nin Vekilinden Önemli Açıklamalar

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, çocuk istismarına ilişkin endişelerini dile getirdi ve devletin sorumluluklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:51
Çocuk İstismarı Endişesi: İYİ Parti'nin Vekilinden Önemli Açıklamalar

Taşcı'dan Çocuk İstismarı Uyarısı

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, çocuk istismarının hem Türkiye'de hem de dünyada son derece endişe verici bir düzeye ulaştığını belirtti. Taşcı, Meclisteki basın toplantısında; "Devlet, çocuk doğduğu anda o aileye emanet edilebilir mi, edilemez mi, bunun testini gerçek verilere dayalı olarak yapmalıdır," dedi.

Baskılar ve Sonuçlar

Olayların somutlaşmasını sağlayan örneklerden ikisi, Diyarbakır'daki 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümü ve Tekirdağ Malkara'daki 2 yaşındaki çocuk üzerine yaşanan cinsel istismar vakası oldu. Taşcı, Tekirdağ'daki soruşturmanın tutuklu sayısının 5'e ulaştığını ve bu durumu kaygıyla takip ettiklerini ifade etti.

Çocukların Korunması İçin Acil Önlemler

Taşcı, "Görevimiz, çocukların maruz kalabileceği tehditlerden onları korumaktır; bu tehditler oluşmadan tedbir alınmalıdır," ifadelerini kullandı. Çocuk istismarı verilerinin her geçen gün daha da kaygı verici hale geldiğine dikkat çeken Taşcı, ortak bir irade geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Devletin Yükümlülükleri

Çocukların güvenliğini sağlamak için devletin üzerine düşen yükümlülüklerin olduğunu belirten Taşcı, "Çocuk doğduğu anda hangi ortama göz açtığının bilinmesi devletin sorumluluğudur. Bu, ancak bilimsel verilere dayanarak yapılabilir," dedi. Taşcı, "Çocuklarımızı ancak böyle koruyabiliriz," diyerek sözlerini tamamladı.

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