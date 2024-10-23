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Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemelerinde Yeni Dönem

Ekim ayında çocuklar için 1 milyar 63 milyon lira sosyal destek ödemesi hesaplara yatırıldı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 10:34
Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Ödemelerinde Yeni Dönem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Önemli Destek

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik önemli bir adım attıklarını açıkladı. Ekim ayı itibarıyla toplamda 1 milyar 63 milyon lira tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, ailelerin hesaplarına yatırıldı.

Sosyal Desteklerin Önemi

Göktaş, yaptığı açıklamada, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına öncelik verdiklerini belirtti. Bakan, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için gayret sarf ettiklerini vurguladı.

Aile Odaklı Yaklaşım

Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile şefkati ve sıcaklığıyla büyütülmesi gerektiğinin altını çizerek, bu konudaki çabalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

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