Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı: Dualarımız Ülke ve İslam Alemi İçin

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda duaların ülke, millet ve tüm İslam alemi için olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:01
Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kandili tebrik etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda mübarek gecenin manevi iklimine dikkat çekerek tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Regaip Kandili’nin önemine vurgu yaparak bu gecenin rahmet, bereket ve ilahi affın kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna zamanlardan biri olduğunu belirtti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Regaip Kandili, Yüce Rabbimizin kullarına lütuf ve ihsanlarını bolca sunduğu, gönüllerin arındığı, duaların semaya yükseldiği mübarek bir gecedir. Bu anlamlı gecenin; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı daha da güçlendirmesini, kalplerimize huzur ve umut aşılamasını temenni ediyorum. Bu mübarek zaman diliminde yalnızca kendimiz için değil; ailemiz, şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için dua etmeliyiz. Özellikle vatanımızın huzuru, milletimizin birliği ve kahraman ordumuzun muvaffakiyeti için edilen duaların kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

Çolakbayrakdar, mesajını şu dileklerle tamamladı: "Regaip Kandili’nin; sağlık, esenlik, barış ve kardeşliğin tüm dünyaya hâkim olmasına vesile olmasını diliyorum. Gönüllerden süzülüp Arş’a yükselen dualarda buluşmak temennisiyle, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Regaip Kandili’ni en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

Başkanın mesajı, birlik ve dayanışma çağrısı niteliğinde olup, kandilin manevi atmosferinin toplumsal huzur ve umut için bir fırsat olarak değerlendirilmesine vurgu yapıyor.

