Mersin Büyükşehir’e TS ISO 10002 Belgesi: Vatandaş Memnuniyeti Tescillendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışını uluslararası standartlarla tescilleme sürecine bir yenisini ekledi. Belediye, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanarak hizmet kalitesini belgeledi.

Belgenin Önemi ve Kapsamı

TS ISO 10002 belgesi, vatandaşların talep, şikayet ve önerilerinin etkin, şeffaf ve sistematik bir şekilde yönetilmesini amaçlayan bir standarttır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu belgeyle sürekli iyileştirme ve kalite odaklı yönetim anlayışını somut bir şekilde ortaya koyuyor.

Belge, 2020 yılında hayata geçirilen Teksin Mersin İletişim Merkezi'nin vatandaş memnuniyetine dayalı hizmet anlayışını da tescillemiş oldu. Ayrıca belge, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Entegre Yönetim Sistemi kapsamında sahip olduğu 6'ncı belge olma özelliğini taşıyor.

Takdim Töreni

Belge, belediye bürokratları tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e takdim edildi. Takdim törenine; Genel Sekreter Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ezgi Başer ile Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Jülide Şahin katıldı.

Belediyenin Hedefi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaş geri bildirimlerini kurumsal bir yapı içinde ele alarak memnuniyeti kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. TS ISO 10002 belgesi, belediyenin hizmet süreçlerini vatandaş odaklı ve ölçülebilir kriterlerle yönetme kararlılığının önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

