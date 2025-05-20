Columbia Üniversitesi'nde Filistinli Aktivist İçin Protesto

Columbia Üniversitesi'nde Filistinli Aktivist Mahmud Halil İçin Protesto

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi, bu yıl mezuniyet töreninde ilginç bir protestoya sahne oldu. Filistinli aktivist Mahmud Halil'in gözaltına alınmasının ardından Başkan Claire Shipman, öğrenciler tarafından protesto edildi.

Sosyal medyada yayımlanan videolar, Shipman’ın mezuniyet konuşmasını gerçekleştirdiği sırada öğrencilerin yuhalama ve ıslıklarla karşılık verdiğini gösteriyor. Öğrenciler, Halil’in gözaltına alınmasına tepki olarak "Mahmut’a özgürlük" ve "Gazze’ye özgürlük" sloganları attı. Bu eylem, Başkan Shipman'ın konuşmasını zaman zaman bastıran yüksek sesle yankılandı.

Mahmud Halil'in Gözaltı Süreci

Columbia Üniversitesi'ndeki protestolara öncülük eden Mahmud Halil, 8 Mart 2023'te eşiyle evine dönerken bina girişinde gözaltına alındı. Halil’in avukatı Amy Greer, Halil'in ABD'de 'yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi' olduğunu belirtmesine rağmen, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini açıkladı.

Halil, 11 Mart’ta New York’ta yapılan ön inceleme duruşmasında durumunun netleşeceği güne kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği bildirilmişti. 29 Mart’ta New Jersey eyaletinde gerçekleşen duruşmada, Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, Halil’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Ayrıca, göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, bir sonraki duruşmada Halil'in Filistin destekli gösterilere katıldığı gerekçesiyle sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar verdi. Bu gelişmeler, Columbia Üniversitesi’ndeki öğrenciler arasında büyük bir tepkiye yol açmış durumda.

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nin Başkanı Claire Shipman, Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil'e destek veren öğrenciler tarafından protesto edildi.Mezuniyet konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Shipman, öğrenciler tarafından uzun süreli yuhalama ve ıslıklarla karşılandı. Öğrenciler Filistinli aktivist Halil'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Mahmut'a özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nin Başkanı Claire Shipman, Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle gözaltına alınan aktivist Mahmud Halil'e destek veren öğrenciler tarafından protesto edildi.Mezuniyet konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Shipman, öğrenciler tarafından uzun süreli yuhalama ve ıslıklarla karşılandı. Öğrenciler Filistinli aktivist Halil'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Mahmut'a özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.