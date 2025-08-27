ÇOMÜ, Çanakkale yangınlarının etki alanlarını uydu görüntüleriyle modelledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Avrupa Uzay Ajansı verileriyle yaptığı çalışmada kentte meydana gelen 5 büyük orman yangınının etki alanlarını bilimsel verilerle tespit etti. Elde edilen bulgular, yangın sonrası sahada yürütülecek iyileştirme çalışmalarına veri tabanı sağlayacak.

Çalışmanın yöntemi

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, 15 Temmuz'da Ayvacık'ın Tuzla köyünde ve 8-12 Ağustos tarihlerinde Bayramiç, Ezine, Güzelyalı ve Sarıcaeli'de meydana gelen yangınlar sonrası uydu görüntüleri üzerinden yaptıkları çalışmaya ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

"Mesleki disiplinimiz gereği bu yangınları, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri yardımıyla modelleyebiliyoruz. Neyi modelliyoruz? Yayılım etkisini modelliyoruz. Yanma şiddetini, özellikle tarım alanları ile ormanlık alanların etkilenme şiddetini belirleyebiliyoruz. Felaket öncesi dönemlerde bir sınıflandırma yapıyoruz. Yerleşim yeri, şehir yangını, orman yangını, tarım arazisi ya da hiç bir şey olmayan bir arazi... Dolayısıyla koordinat bazında yüksek doğruluklu sonucu elde edebiliyoruz."

Çalışmada Avrupa Uzay Ajansı'ndan elde edilen yüksek çözünürlüklü veriler ve spektral indeksleme kullanıldı. Yangın etki alanları yeşilden (yanmamış) mora (çok yüksek yanma şiddeti) kadar sınıflandırıldı. Bu sınıflandırma hem yangının yayılımını hem de yangın sonrası iyileştirme için hangi bölgede hangi bitki örtüsünün olması gerektiğine dair veri tabanını sağlıyor.

Gelibolu ve bulgular

Rektör Erenoğlu, Gelibolu Ilgardere ve çevresinde yaşanan yangınları da benzer bir modelle incelediklerini belirterek: "Yangının ne denli şiddetli olduğunu, canlı ve bitki ekosistemine etkisini çalıştık. Özellikle Tarihi Alan'da bir yangın felaketi ne yazık ki yaşamış olduk. Bu veriler yüksek doğruluklu veriler. Hızlı bir şekilde elde edebiliyoruz. Yüksek teknolojiyi kullanabiliyoruz. Bu verileri, coğrafi sistem veri tabanına dahil ederek sürdürülebilir önlemlerin alınmasını sağlayacağız." dedi.

"Burada 6 farklı indeksi çalıştık. Renk skalalarını, yanmamış alandan çok yüksek yanma şiddeti alanına kadar görebiliyoruz. Elde ettiğimiz verilerle istatistiksel sonuç elde ettik. Çalışma alanımızı Sentinel 2 uydu görüntüleriyle, yanmamış alandan çok yüksek yanma şiddeti alanına kadar modellemiş olduk. Gelibolu'da çalışma alanımız içinde kalan 4 bin 128 hektarlık alanı çalıştık. Bu alanın yüzde 90,46'sının yangın felaketinden etkilendiğini bilimsel verilerle istatistiki olarak ortaya koymuş olduk."

Rehabilitasyon ve çalıştay

Erenoğlu, sürdürülebilir önlemlerin, yangından etkilenen bölgelerin rehabilitasyonu, yeniden ağaçlandırılması ve hangi ağaç türlerinin dikileceğinin bilimsel olarak belirlenmesi olduğunu vurguladı. Özellikle peyzaj mimarlığı ve ziraat fakültesinden akademisyenlerle saha temelli çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman koordinatörlüğünde başlatılan çalışmada, 4 Eylül tarihinde yangının etkilerinin tartışılacağı bir çalıştay düzenlenecek. Çalıştayda üniversiteden akademisyenler ve bilim insanları, orman yangınlarının etkilerini 10 farklı temada ele alacak ve sonuç raporu hazırlanacak.

Etkilenen alanlar

Çanakkale genelinde yangından etkilenen alanlar şu şekilde belirlendi: Çanakkale Merkez Sarıcaeli'de 937 hektar, Bayramiç'te 2 bin 336 hektar, Dardanos, Güzelyalı, İntepe'de 1 bin 213 hektar, Ezine'de 224 hektar ve Gelibolu'da 4 bin 128 hektar alan yangından etkilenmişti.