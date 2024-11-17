COP29'da Türkiye'nin 'Sıfır Atık' Standı Yoğun İlgi Görüyor

COP29'da Türkiye'nin Sıfır Atık Temalı Standı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurduğu 'Sıfır Atık' temalı Türkiye standı, katılımcılardan büyük ilgi görüyor.

Dünya Çapında Katılım

İklim değişikliği konularının ele alındığı COP29, 169 ülkeden 72 bin kişinin katılımıyla devam ediyor. Olay, iklim değişikliğine dair çözüm ve projeleri tanıtmak üzere farklı ülkelerin oluşturduğu pavilyonlarla geniş bir platform sunuyor.

Sıfır Atık Projesi Tanıtılıyor

Yeşil Bölge'de kurulan Türkiye pavilyonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi detaylı bir şekilde anlatılmakta. Stand, Türkiye'nin çevre ve iklim değişikliği çalışmalarını 3D görseller, video, infografik ve kısa filmlerle sergilemesi nedeniyle dikkat çekiyor.

Etkinlikler ve Sergiler

Standın önünde fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler, iklim değişikliği ve yeşil enerji konularında düzenlenen etkinliklere katılarak bilgi alıyor. Ayrıca, Türkiye'nin tarımsal tarihi ile ata tohumlarının sergilendiği 'Atıktan Sanata' adlı sergi ile geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünler sergileniyor.

Yeşil Türkiye Sergisi

Türkiye'nin yeşil zenginliklerinin tanıtıldığı 'Yeşil Türkiye Sergisi' ile daha sürdürülebilir bir dünya hedefleniyor. Bu sergi, biyoçeşitliliğin korunması ve ekolojik denge için toplumsal bilinci arttırmayı amaçlıyor.

Su Verimliliği ve İyi Niyet Beyanı

Stantta ayrıca, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği' hakkında bilgiler veriliyor. Ziyaretçiler, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı dijital ortamda imzalayabiliyor.

Gelecek İçin Kararlı Adımlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, COP29'un önemine dikkati çekerek Türkiye'nin çevre politikalarını ve Sıfır Atık Projesi'ni uluslararası platformda tanıtmanın hedeflendiğini vurguladı. Altun, Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımları ve iklim değişikliğiyle ilgili duyarlılığına dikkat çekerek, 'Daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya için gerekli tüm adımları atıyoruz.' şeklinde ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurduğu "Sıfır Atık" temalı Türkiye standı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının COP29'un Yeşil Bölge'sinde "Sıfır Atık" ana temasıyla kurulan Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurduğu "Sıfır Atık" temalı Türkiye standı katılımcılardan yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının COP29'un Yeşil Bölge'sinde "Sıfır Atık" ana temasıyla kurulan Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi anlatılıyor.