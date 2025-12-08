DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.758,65 0%
BITCOIN
3.911.844,96 0%

Çorlu'da abart egzozlu araca 9 bin 267 lira ceza

Çorlu'da abart egzozlu otomobile, Trafik Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimde 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:10
Çorlu'da abart egzozlu araca 9 bin 267 lira ceza

Çorlu'da abart egzozlu araca 9 bin 267 lira ceza

Tekirdağ Çorlu'da trafik ekipleri, abartı egzoz nedeniyle bir otomobil sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Denetim sırasında tespit

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaptıkları kontrollerde egzozdan gürültü çıkaran bir otomobili durdurdu. Ekipler, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere olduğu gibi araçlardaki abartı egzoz uygulamalarına da taviz vermiyor.

Uygulanan ceza

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinde aracın abartı egzozlu olduğu tespit edildi. Trafik Büro ekibi, kurallara aykırılık gerekçesiyle sürücüye toplam 9 bin 267 lira para cezası kesti.

ÇORLU'DA ABART EGZOZLA GEZEN ARACIN SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

ÇORLU'DA ABART EGZOZLA GEZEN ARACIN SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi