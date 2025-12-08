Çorlu'da abart egzozlu araca 9 bin 267 lira ceza

Tekirdağ Çorlu'da trafik ekipleri, abartı egzoz nedeniyle bir otomobil sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Denetim sırasında tespit

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Hatip Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde yaptıkları kontrollerde egzozdan gürültü çıkaran bir otomobili durdurdu. Ekipler, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere olduğu gibi araçlardaki abartı egzoz uygulamalarına da taviz vermiyor.

Uygulanan ceza

Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinde aracın abartı egzozlu olduğu tespit edildi. Trafik Büro ekibi, kurallara aykırılık gerekçesiyle sürücüye toplam 9 bin 267 lira para cezası kesti.

ÇORLU'DA ABART EGZOZLA GEZEN ARACIN SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ