Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan Pazar Denetimi: Aldatmaya Geçit Yok!

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlerde dikkat çekici bulgulara ulaştı. Aşgın, tezgahların ön kısmına albenili ürünlerin yerleştirilirken, arka kısımlarda ise deforme olmuş ürünlerin satıldığını tespit etti.

Belediyeden yapılan resmi açıklamaya göre, Aşgın, bu tür uygulamaların önüne geçilmesi için Zabıta Müdürü İrfan Göyhan'a denetimlerin sıklaştırılması talimatını verdi. Özellikle hile yapma girişiminde bulunan esnafa karşı ciddi yaptırımların uygulanacağını duyurdu.

Aşgın, zabıta ekiplerinin kurulan pazarları günde iki kez denetlemesini istedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise halkın aldatılmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. "Bizi aldatan bizden değildir" diyerek bu tür davranışların kabul edilemeyeceğini belirtti.

Ayrıca, Aşgın; "Çorum halkının kandırılmasına ve aldatılmasına izin vermeyiz!" ifadesiyle konuya olan duyarlılığını ifade etti. İyi ticaret yapan esnafları da tenzih eden Aşgın, dürüst bir ticaretin önemine dikkat çekti.

Son olarak, Çorumluları, şikayetleri olduğunda pazar alanındaki zabıta ekiplerine veya 153 Alo Zabıta hattına bildirmeye davet etti.