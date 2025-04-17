Çorum'da 11. Hitit Öğrenci Kongresi Başladı

11. Hitit Öğrenci Kongresi Çorum’da Kapılarını Açtı

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen 11. Hitit Öğrenci Kongresi, Çorum Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda başladı. Kongrenin açılış töreninde, Güzel Sanatlar Fakültesi akademisyenleri etkileyici bir müzik dinletisi sundu.

Öğrencilerin Geleceği İçin Önemli Bir Adım

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, burada yaptığı konuşmada, kongrenin öğrencilerin gelecekteki kariyerleri için önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç ise her yıl farklı bir temanın ön plana çıkarıldığı öğrenci kongrelerinin bu yılki ana temasının “Sağlık Bilimleri” olduğunu belirtti.

508 Katılımcı ve 335 Bildiri

Kongrenin katılımcı sayısının bu yıl 508'e ulaştığını belirten Kılıç, “Dört gün boyunca devam edecek oturumlarda 508 katılımcı sunum yapacak. Kongrede üniversitemizden 164, diğer üniversitelerden 171 olmak üzere toplam 335 bildirinin sunumu yapılacak.” dedi. Farklı bilim alanlarından gelen talep ile kongrenin yoğun bir ilgi gördüğünü sözlerine ekledi. Tıp ve sağlık bilimleri alanında 95, iktisadi ve idari bilimlerden 90, fen ve edebiyat bilimlerinden 52, ilahiyattan 24, eğitim bilimlerinden 23, spor bilimlerinden 14, hukuk bilimlerinden 13 ve mühendislik ile güzel sanatlar bilimlerinden de 12'şer bildiri sunulacak. Bildirilerin 165'i lisansüstü düzeyindedir.” ifadelerini kullandı.

Yeni Tehditler ve Sağlık Üzerine Bilgiler

Açılış konuşmalarının ardından, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça, “Gençlerde Yeni Tehlike: Puff Bar” konulu sunumunda elektronik sigaraların zararları hakkında bilgiler paylaştı.

Kongre, 20 Nisan'a kadar çevrimiçi düzenlenen oturumlarla devam edecek.

Hitit Üniversitesince düzenlenen "11. Hitit Öğrenci Kongresi" başladı.

Hitit Üniversitesince düzenlenen "11. Hitit Öğrenci Kongresi" başladı.