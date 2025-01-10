Çorum'da 12 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'un Kargı ilçesinde, Atatürk Ortaokulu'nda eğitim gören 12 ortaokul öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, bazı öğrencilerin okul yakınındaki bir zincir market şubesinden aldıkları keki yedikten bir süre sonra rahatsızlanmaları sonucunda gerçekleşti. Öğrenciler, karın ağrısı şikayetleriyle öğretmenlerine başvurdu.

Durumu fark eden öğretmenler, öğrencileri Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay sonrası Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde 12 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.