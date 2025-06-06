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Çorum'da Akaryakıt Tankeriyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çorum'da akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti, kazada detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 08:44
Çorum'da Akaryakıt Tankeriyle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Çorum'da meydana gelen korkunç bir kazada, akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Olay, Çevreyolu Bulvarı'nda gerçekleşti. Ayfer Bezgin (74) yönetimindeki 06 JF 344 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Ömer Y. (51) tarafından kullanılan 34 SG 8845 plakalı akaryakıt tankerine çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, kaza sonucunda ağır yaralanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ayfer Bezgin kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Bezgin’in cenazesi otopsi işlemleri için morga konuldu.

Kazanın ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Çorum'da akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını...

Çorum'da akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çorum'da akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını...

Çorum'da akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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