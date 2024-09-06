Çorum'da Alaca Mor Soğanı Hasat Sezonu Açıldı

Alaca Mor Soğanında Hasat Dönemi Başladı

Çorum'un Alaca ilçesinde coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanının hasat dönemi resmen başladı. Sert dış kabuğu, keskin aroması ve koyu rengiyle tanınan bu soğan, üreticilerin beş aylık bir bekleyişinin ardından toplanmaya başlandı.

Üreticiler Tarlalarda

Güne sabahın erken saatlerinde tarlalara giden üreticiler, mevsimlik tarım işçilerinin de yardımıyla mor soğanları toplamaktadır. "Alaca moru" olarak bilinen soğanlar, kova yardımıyla toplanarak ayırma makinesine teslim ediliyor ve boyutlarına göre torbalara dolduruluyor.

Alaca Mor Soğanının Önemi

İlçenin en önemli tarımsal ürünü olarak kabul edilen mor soğan, hem iç tüketim hem de yurt dışı pazarında oldukça ilgi görmekte. Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan, bu yıl 28,447 dekar alanda soğan üretimi yapıldığını ifade etti. Kaliteli mahsul elde etmek için ise sulama ve gübreleme işlemlerinin titizlikle uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Kuraklık Etkisi

Çöplü köyü muhtarı ve soğan üreticisi Hüseyin Demir, bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltede büyük kayıplar yaşandığını belirtti. Normalde dekardan 4 ton ürün alırken, bu yıl bu rakamın 500 kilogramdan 2 tona kadar değiştiğini, bu durumda %50 verim kaybı yaşandığını aktardı.

Girdi Maliyetleri Yükseliyor

Üründe yaşanan azalmaya rağmen girdi maliyetlerinin artması, soğan üreticilerinin zor bir dönem geçirmesine sebep oluyor. Demir, soğanın ekiminden sofraya ulaşıncaya dek yoğun emek gerektiren bir ürün olduğunu vurgulayarak, üreticilerin sıkıntılarını dile getirdi.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli Alaca mor soğanında üreticiler, hasada başladı.