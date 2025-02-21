Çorum'da Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Çorum'da polis ekiplerinin yaptığı denetim sırasında alkollü sürücü bir kovalamaca sonucu yakalandı. Üçtutlar Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, Doğukan A. (32) adlı sürücüyü 09 ABG 254 plakalı otomobili ile şüphe üzerine durdurmak istedi.

Ama Doğukan A., dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonucunda sürücü, Ilıca Bağları 4. Sokak ile 18. Sokak kesişiminde durduruldu.

Yapılan kontrol sonucunda Doğukan A.'nın 162 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sürücüye alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve 'dur' ihtarına uymamak gerekçeleriyle toplam 13 bin 420 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, Doğukan A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ve araçta bulunan Recep Ö. (41) ifade ve işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.