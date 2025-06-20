Çorum'da Alkollü Sürücüye Kovalamaca Sonrası 60 Bin Lira Ceza

Çorum’da Polis Kovalamacası: Alkollü Sürücü Yakalandı

Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi üzerinde, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 S 4234 plakalı aracın sürücüsü Emin Y.G. (26), polisin kovalamacasına neden oldu. Sürücü, Ulukavak Mahallesi Güneşevler 7. Sokak’ta yakalandı.

Yapılan kontrolde, Emin Y.G.'nin 55 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ceza aldığı belirlendi. Bu nedenle, sürücüye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve dur ihtarına uymamaktan toplam 60 bin lira ceza uygulandı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Ardından, Emin Y.G., polis tarafından ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili olarak sürdürülen işlemler kapsamında araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan sürücüye 60 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu.

Çorum'da polis ekiplerinden kaçan sürücüye 60 bin lira ceza uygulandı, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu.