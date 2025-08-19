Çorum'da Atık Plastik Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü: Dorse Kullanılamaz Hale Geldi

Olay

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, Çorum-Ankara kara yolu üzerinde seyir halindeyken atık plastik yüklü tırın arka lastiklerinde yangın çıktı. Tır sürücüsü Salih K. yönetimindeki 63 ADA 464 plakalı araç, dumanları fark eden sürücü tarafından yol kenarına çekilerek yardım istendi.

Müdahale ve Sonuç

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Lastiklerden alevlerin atık plastiklere sıçramasıyla yangın kısa sürede dorsenin tamamına yayıldı. Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü; ancak tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapatıldı ve yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan soğutma çalışmasının ardından Çorum-Ankara kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde seyir halinde yangın çıkan tırda hasar oluştu.