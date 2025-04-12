Çorum'da Başından Silahla Vurulmuş Genç Bulundu

Çorum'da Silahlı Saldırı Şoku!

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde, Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde başından silahla vurulmuş bir genç yaralı halde bulundu. Olay, 35 DRJ 22 plakalı aracın içindeki hareketsiz kişi için yapılan ihbarla ortaya çıktı.

Olay Yeri İncelemeleri Başlatıldı

Bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, hemen harekete geçerek otomobilin kapısını açtı. Yaralı kişinin 20 yaşındaki E.S. olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, E.S.'ye olay yerinde müdahale ederek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Silah ve Mermi Kovanları Ele Geçirildi

Olay yeri ekipleri, araç içerisinde yaptıkları detaylı incelemede otomatik tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi kovanı buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.

Çorum’da bir kişi otomobilde başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu.