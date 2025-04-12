DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.168.109,78 0,38%

Çorum'da Başından Silahla Vurulmuş Genç Bulundu

Çorum'da park halindeki otomobilde başından vurulmuş bir genç bulundu. Olayda otomatik tüfek ve mermi kovanları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:02
Çorum'da Başından Silahla Vurulmuş Genç Bulundu

Çorum'da Silahlı Saldırı Şoku!

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde, Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde başından silahla vurulmuş bir genç yaralı halde bulundu. Olay, 35 DRJ 22 plakalı aracın içindeki hareketsiz kişi için yapılan ihbarla ortaya çıktı.

Olay Yeri İncelemeleri Başlatıldı

Bölgeye intikal eden polis ve sağlık ekipleri, hemen harekete geçerek otomobilin kapısını açtı. Yaralı kişinin 20 yaşındaki E.S. olduğu belirlendi. Sağlık ekipleri, E.S.'ye olay yerinde müdahale ederek Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Silah ve Mermi Kovanları Ele Geçirildi

Olay yeri ekipleri, araç içerisinde yaptıkları detaylı incelemede otomatik tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi kovanı buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çevredeki vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.

Çorum’da bir kişi otomobilde başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu.

Çorum’da bir kişi otomobilde başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak
2
Necmeddin Okyay, Vefatının 49. Yılında Etkinliklerle Anıldı
3
Çorum'da Başından Silahla Vurulmuş Genç Bulundu
4
Çorum'da Buzlanma ve Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
5
Çorum'da Tırla Çarpışan Kamyondaki 3 Kişi Yaralandı
6
Isparta'da Otomobil Kazasında Komiser Hayatını Kaybetti
7
Sivas'ta Devrilen Tır Alev Alev Yandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor