Çorum'da Bulunan Altınlar Zabıta ile Sahibine Teslim Edildi

Olayın Detayları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muhammet Yalman işe gitmek üzere evden çıktığı sırada yol kenarında yerde bir çanta fark etti.

Çantadan çıkan 10 çeyrek, 2 ata lira ve 1 tam altını Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götüren Yalman, altınları görevlilere teslim etti.

Sahibe Ulaştırılma Süreci

Kısa süre sonra Zabıta Müdürlüğünü arayan emekli öğretmen Burhan Aykaç, altınlarını kaybettiğini belirterek bulunması halinde teslim edilmesini istedi.

Bunun üzerine Yalman ve Aykaç Zabıta Müdürlüğünde bir araya getirildi. Zabıta ekiplerince yapılan tespit çalışmalarının ardından bulunan altınlar Aykaç'a teslim edildi.

Görüşler

Yalman, vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, bu tür durumlarda herkesin duyarlı davranması gerektiğini vurguladı.

Aykaç ise kaybettiği altınların bulunmasından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Muhammet kardeşime çok teşekkür ediyorum. Çevremizde, yurdumuzda böyle insanların çoğalmasını istiyoruz. Ne mutlu ki böyle bir insana denk geldi. Bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Çorum'da Muhammet Yalman (solda), yol kenarında bulduğu 10 çeyrek, 2 ata lira ve 1 tam altını zabıta ekipleri aracılığıyla sahibi emekli öğretmen Burhan Aykaç'a (sağda) ulaştırdı.