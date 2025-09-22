Çorum'da Çatıda Yangın: Çift Dumandan Etkilendi, Hastaneye Kaldırıldı

Çorum'da çatıda yangın: çift dumandan etkilendi

Kale Mahallesi'ndeki iki katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Çorum'un Kale Mahallesi Milönü 3. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek bir saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen ev sahipleri Yusuf K. ile eşi Sultan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayda binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor.