Çorum'da 'change' Operasyonu: 9 Şüpheli Yakalandı

Ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaraları değiştirilerek satıldığı tespit edildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, trafik kazası, yangın ve deprem sonucu ağır hasara uğramış araçların fabrika şasi ve motor numaralarının, çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan veya yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçlara 'change' yapıldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin piyasadaki değerleri toplamda yaklaşık 10 milyon lira olan 17 aracı change yapıp, Türkiye genelinde 12 ildeki kişilere sattıkları belirlendi. Operasyon kapsamında eş zamanlı olarak 20 adrese baskın düzenlendi ve 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 şasi motor numaratörü, trafikte muadili bulunan yanmış bir araç, şasi numarası bulunmayan parçalanmış bir araç, hacizli ya da yakalamalı olduğu tespit edilen bir araç ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerine başlanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan sorgulamanın ardından bir şüpheli serbest bırakılırken, diğer zanlılar Y.B, S.K, A.B, O.B, M.B, S.K, A.K. ve Ö.K. adliyeye sevk edildi.

