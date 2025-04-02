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Çorum'da Doğal Gaz Patlaması Önlenerek Büyük Bir Felaket Engellendi

Çorum'da intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis tarafından doğal gaz patlamasına yol açmadan kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:34
Çorum'da Doğal Gaz Patlaması Önlenerek Büyük Bir Felaket Engellendi

Çorum'da Olası Doğal Gaz Patlaması Önlenerek Büyük Bir Felaket Engellendi

Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde, polis ekiplerinin dikkati sayesinde bir doğal gaz patlaması önlendi. İntihar edeceğini ima eden bir mesaj gönderen Ş.A. (42) adlı vatandaşın durumu, arkadaşının yapmış olduğu ihbarla ortaya çıktı.

Arkadaşına "Sabaha çıkmam inşallah, hakkınızı helal edin" yazılı bir mesaj gönderen Ş.A.'dan haber alamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, binada yoğun bir doğal gaz kokusu tespit etti.

Ekipler, derhal binanın doğal gaz vanasını kapatarak önemli bir tedbir alırken, aynı zamanda itfaiye ve doğal gaz uzmanlarına da bilgi verdi. Alınan önlemler sonrasında kapıyı açıp içeriye giren ekipler, Ş.A.'yı evinde baygın halde buldu.

Dairede yapılan incelemelerde mutfaktaki ocağın dört haznesinin açık olduğu ve evin doğal gazla dolduğu tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ş.A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu olay, hem hızlı müdahale sayesinde olası bir facianın engellendiğini hem de acil durumların ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum'da intihar edeceğini ima ederek arkadaşına veda mesajı gönderen kişinin evine kısa sürede...

Çorum'da intihar edeceğini ima ederek arkadaşına veda mesajı gönderen kişinin evine kısa sürede giden polis ekipleri, binadaki gaz kokusunu fark edince doğal gaz vanasını kapatarak olası patlamayı önledi.

Çorum'da intihar edeceğini ima ederek arkadaşına veda mesajı gönderen kişinin evine kısa sürede...

Çorum'da intihar edeceğini ima ederek arkadaşına veda mesajı gönderen kişinin evine kısa sürede giden polis ekipleri, binadaki gaz kokusunu fark edince doğal gaz vanasını kapatarak olası patlamayı önledi.

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