Çorum'da Doğaseverler 41 Kilometrelik Hitit Yolu'nu 4 Günde Tamamladı

Çorum’da Doğanın ve Tarihin Keyfini Çıkaran Yürüyüş

Çorum'da yer alan tarihi Hitit kentleri arasında uzanan Hitit Yürüyüş Yolu'nun 41 kilometrelik kısmı, doğaseverlerin katılımıyla 4 günde tamamlandı. Bu yürüyüş etkinliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü Başladı

16 Mayıs tarihinde başlayan yürüyüş, Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Açıkhava Mabedi ziyaretleriyle başladı. Katılımcılar, ilk geceyi Hitit surları önünde bulunan kamp alanında geçirdi.

İkinci Gün Doğayla Buluşma