Çorum'da Doğaseverler 41 Kilometrelik Hitit Yolu'nu 4 Günde Tamamladı

Çorum’da Doğanın ve Tarihin Keyfini Çıkaran Yürüyüş
Çorum'da yer alan tarihi Hitit kentleri arasında uzanan Hitit Yürüyüş Yolu'nun 41 kilometrelik kısmı, doğaseverlerin katılımıyla 4 günde tamamlandı. Bu yürüyüş etkinliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlendi.
Hitit Yolu Gençlik Yürüyüşü Başladı
16 Mayıs tarihinde başlayan yürüyüş, Hattuşa Antik Kenti ve Yazılıkaya Açıkhava Mabedi ziyaretleriyle başladı. Katılımcılar, ilk geceyi Hitit surları önünde bulunan kamp alanında geçirdi.
İkinci Gün Doğayla Buluşma
İkinci gün Boğazköy Müzesi ziyareti sonrası katılımcılar, Emirler, Akçiçek ve Suludere köylerinden geçerek toplam 16 kilometrelik bir parkurla Kalecikkaya Göleti Kamp Alanı Üçüncü gün, katılımcılar Külah, Tahirabat ve İmat köylerinden yürüyerek toplam 18 kilometrelik bir rotayı geçerek Alacahöyük Ören YeriSümeyra Bektaş, burada Hititler hakkında bilgi vererek katılımcılara ilham verdi. Etkinliğin son günü, katılımcılar gece saatlerinde kamp alanından ayrılarak Kalehisar Kalesi'ne ulaştılar ve burada gün doğumunu izlediler. Ardından, Kalehisar kazı alanında yer alan Behramşah Külliyesi'ni ziyaret ettiler. Yürüyüş etkinliği sonrası katılımcılara teşekkür eden Müdür Sümeyra Bektaş, tur anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Bu deneyim, doğaseverlerin hem tarihi kültürü keşfetmelerini sağladı hem de doğal güzelliklerin tadını çıkardıkları bir serüven oldu. Çorum'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nun 41 kilometrelik kısmı, doğaseverler tarafından 4 günde yüründü. Çorum'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nun 41 kilometrelik kısmı, doğaseverler tarafından 4 günde yüründü.
Üçüncü Gün Alacahöyük’te Tarih Yolculuğu
Son Gün: Gün Doğumunu İzleme Keyfi
Üçüncü gün, katılımcılar Külah, Tahirabat ve İmat köylerinden yürüyerek toplam 18 kilometrelik bir rotayı geçerek Alacahöyük Ören YeriSümeyra Bektaş, burada Hititler hakkında bilgi vererek katılımcılara ilham verdi.
Etkinliğin son günü, katılımcılar gece saatlerinde kamp alanından ayrılarak Kalehisar Kalesi'ne ulaştılar ve burada gün doğumunu izlediler. Ardından, Kalehisar kazı alanında yer alan Behramşah Külliyesi'ni ziyaret ettiler.
Yürüyüş etkinliği sonrası katılımcılara teşekkür eden Müdür Sümeyra Bektaş, tur anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Bu deneyim, doğaseverlerin hem tarihi kültürü keşfetmelerini sağladı hem de doğal güzelliklerin tadını çıkardıkları bir serüven oldu.
Çorum'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nun 41 kilometrelik kısmı, doğaseverler tarafından 4 günde yüründü.
Çorum'da tarihi Hitit kentleri Hattuşa, Alacahöyük ve Şapinuva arasında yer alan Hitit Yürüyüş Yolu'nun 41 kilometrelik kısmı, doğaseverler tarafından 4 günde yüründü.