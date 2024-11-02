Çorum'da Engelli Öğrencilerin Farklılığı: Boyanmış Kuş Evleri Doğa ile Buluştu

Çorum'da Engelli Öğrencilerin Kuş Evleri Doğa ile Buluştu

Çorum'daki Engelli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, kış aylarında kuşların korunmasına katkıda bulunmak amacıyla boyadıkları 16 kuş evini Sıklık Tabiat Parkı'na yerleştirdi.

Öğrencilerden Anlamlı Proje

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, engelli öğrenciler, çeşitli renklerde boyadıkları kuş evlerini eğitmenleriyle birlikte hazırladı. Bu kuş yuvalarının, yaban hayatına önemli bir destek sağlayacağı ifade edildi.

Kuş Evlerinin Yerleştirilmesi

Öğrenciler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Sıklık Tabiat Parkı'na giderek, boyadıkları kuş evlerini ağaçlara yerleştirdi. Bu anlamlı etkinlikte, öğrencilerin mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Teşekkürler Öğrenciler

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hayri Kömür, etkinliğe katılan engelli öğrencilere teşekkür ederek, kuşlar için yapılan bu projelerin önemine dikkat çekti. Böylece hem doğaya katkıda bulunuldu hem de engelli öğrencilerin topluma kazandırılması hedeflendi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin boyadığı 16 kuş evi, Sıklık Tabiat Parkı'na yerleştirildi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin boyadığı 16 kuş evi, Sıklık Tabiat Parkı'na yerleştirildi.