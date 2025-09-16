Çorum'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Çorum Belediyesi öncülüğünde birlik ve dayanışma yürüyüşü

Çorum'da, Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, Çorum Belediyesi tarafından organize edildi ve katılımcılar sabah saatlerinde Çorum Valiliği'nin önünde toplandı.

Grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyarak, sloganlar eşliğinde Hürriyet Meydanı'na doğru yürüdü. Yürüyüş boyunca katılımcılar dayanışma mesajları verdi ve Filistin halkına destek çağrısında bulundu.

Platform temsilcisinden anlamlı mesaj

Filistin Destek Platformu adına konuşan Hüseyin Kılıç, Gazze halkının direnişi için '2 yıldır meydanlarda olduklarını' belirtti. Kılıç, Gazze'de yaşananları 'savaş değil, göz önünde işlenen en açık soykırım' olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'Sumud Filosu bizlere hem umudun tükenmeyeceğini söylüyor hem de yılgınlığa düşenleri uyandırıyor, zafere inananların yalnız olmadığını tüm dünyaya gösteriyor. Bu filo askeri bir güç değil fakat İsrail'in tüm hesaplarını altüst edebilecek bir güce sahip. Tarihin en büyük deniz misyonu Sumud Filosu 3 bin kilometrelik bir yolu katedecek.'

Program, okunan duaların ardından sona erdi.