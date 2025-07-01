Çorum'da Görme Engelliler Otomobil Kullanma Etkinliği Düzenledi

Çorum'da Görme Engellilere Özel Otomobil Kullanma Etkinliği

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde, görme engelli bireyler ilk kez otomobil kullanma deneyimi yaşadı.

Çorum Şehir Stadı'nın otoparkında gerçekleştirilen etkinlikte, özel sürücü kursunun desteğiyle altı görme engelli, 1,5 kilometrelik parkurda direksiyon eğitmeninin kontrolünde otomobil kullandı.

Etkinliğin amacı, görme engellilerin sosyal hayata katılımını artırmak ve eşit imkanlarla yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için farkındalık projeleri geliştirmekti. Derneğin Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı, düzenlenen etkinliğin katılımcılar için anlamlı olduğunu ve yüksek bir motivasyon kaynağı oluşturduğunu belirtti.

Kabakçı, görme engelli bireylere yönelttikleri "Görseydiniz ne yapardınız?" sorusuna en çok "Araç kullanmak" yanıtının geldiğini ifade ederek, "Bu tadı alsınlar, bu zevki hissetsinler diye bu çalışmayı yaptık. Kardeşlerimiz çok mutlu oldu." dedi.

Etkinliğe katılan görme engelli gazi Yusuf Şen, araç kullanma özlemini dile getirerek, "Farklı bir deneyim oldu. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim." dedi.

Görme engelli Kader Çetin ise, "Çok heyecanlandım, ilk defa biniyoruz. Ben gaza basmayı çok seviyorum. Onu hissettim. Hayalimdi." sözleriyle duyduğu mutluluğu ifade etti.

Ayrıca, Büşra Şimşek etkinlikten büyük keyif aldığını belirterek, "Araç kullanmayı çok istiyordum ancak görme problemimden dolayı mümkün olmuyordu. Hocamız sayesinde çok güzel eğitim aldık." şeklinde konuştu.

Özel sürücü kursunun direksiyon eğitmeni Gülay Kaya ise görme engellilere ilk kez araç kullandırmanın heyecanını yaşadığını ve katılımcıların yetenekli olduklarını vurguladı: "Gerçekten yetenekliler. Bu benim için çok güzel bir tecrübe oldu."

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesince düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan görme engellilerden bazıları, ilk defa araç kullanmanın heyecanını yaşadı.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesince düzenlenen farkındalık etkinliğine katılan görme engellilerden bazıları, ilk defa araç kullanmanın heyecanını yaşadı.