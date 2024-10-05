Çorum'da Hırsızlık Girişimi: İki Kadın Tutuklandı

Çorum'da Hırsızlık Vakası

Çorum'da, bir evden hırsızlık gerçekleştirdikleri iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ulukavak Mahallesi'nde bir konutta meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin ihbar aldı.

Şüphelilerin Yakalanması

Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda, S.Z. (25) ve E.N. (18) isimli şüpheliler çalınan ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen bu iki hırsızlık zanlısı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Çorum'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Çorum'da bir evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.