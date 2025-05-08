Çorum'da Hitit Üniversitesinden Kazı ve Yüzey Araştırmaları Paneli

Çorum'da, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen Kazı ve Yüzey Araştırmaları Paneli, tarihi derinlikleri araştırmak amacıyla bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleşen panelin açılışında yaptığı konuşmada, Hitit medeniyetinin tarihi izlerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemini vurguladı. Başcı, üniversitenin arkeoloji ve antropoloji bölümlerinin yürüttüğü çalışmalara dikkat çekerek, geçmişle günümüz arasında bir köprü kurmanın gerekliliğine işaret etti.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, Çorum’un arkeoloji ve antropoloji açısından eşsiz bir laboratuvar niteliğinde olduğuna vurgu yaptı. İlgili akademisyenlerin Çorum ve Anadolu’daki kültürel mirası ortaya çıkarmak amacıyla çeşitli kazı projelerinde görev aldığını belirtti.

Işık, Çorum'un Şapinuva ve Hattuşa ören yerleri, Niğde’deki Zeyvehöyük, Mersin’deki Yumuktepe Höyüğü gibi önemli alanlarda yürütülen çalışmaları örnek gösterdi.

Panelin İçeriği ve Sunumlar

Panel, açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi. Antropoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tolga Çırak moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk oturumda, Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel ve Şapinuva Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Önder İpek, Şapinuva'daki kazı çalışmalarının süreci hakkında bilgi verdiler.

Ayrıca, Arkeoloji Bölümünden Araştırma Görevlisi Dr. Mehmet Ozan Özbudak, kentte yürüttüğü yüzey araştırmalarını anlatarak katılımcıları bilgilendirdi. Doç. Dr. Ayşegül Şarbak ise Bursa’daki Paşalar Fosil Lokalitesi’ndeki çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Toplam üç oturum halinde düzenlenen panelde, fakülte bünyesindeki diğer akademisyenler de önemli araştırmalarını paylaşarak, arkeolojik çalışmaların derinliğini yansıttılar.

Çorum'da Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Kazı ve Yüzey Araştırmaları Paneli düzenlendi.

Çorum'da Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Kazı ve Yüzey Araştırmaları Paneli düzenlendi.