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Çorum'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Çorum'da inşaatın 4. katından düşen işçi Nevzat B. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 15:41
Çorum'da İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Çorum'da İnşaat Kazası: İşçi Ağır Yaralandı

Çorum’un Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta, Nevzat B. (56), çalıştığı sırada 4. kattaki iskeleden toprak zemine düştü.

Olayın yaşanmasının ardından hemen polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki Nevzat B.'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirerek, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Olayın Detayları

İnşaat alanındaki güvenlik önlemleri ve işçi güvenliği konularının önemini bir kez daha gözler önüne seren bu üzücü olayda, yetkililerin gerekli incelemeleri başlattığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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