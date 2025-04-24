Çorum'da İzmarit Denetimi Dronlarla Gerçekleşiyor

Çorum'da Dron Destekli İzmarit Denetimi Başladı

Çorum Belediyesi, çevre kirliliğinin önüne geçmek için dronla denetim başlattı. Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Çevre Zabıta ekibi, şehir merkezinde sigara izmariti atanları tespit etmek amacıyla Hürriyet Meydanı'na "Sigara İzmariti İzleme Noktası" kurdu.

Denetimler ve Cezalar

Ekipler, üç gün boyunca gerçekleştirdikleri denetimlerde, yere izmarit atan 8 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 450'şer lira idari para cezası uyguladı. Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, Çorum'un Türkiye'nin en temiz kentlerinden biri olduğunu belirterek, yerlerde sigara izmariti bırakılmaması konusunda kararlılıklarını vurguladı.

Denetim Yöntemleri

Göyhan, bu süreçte zabıta personelinin yaka kameraları, dronlar ve şehir izleme sistemlerinden faydalandığını ifade etti. "Kamusal alanlarda yere sigara izmariti atanlar, Kabahatler Kanunu'na istinaden cezai işleme tabi tutulmaktadır," dedi.

Çorum Belediyesi, çevre bilincinin artırılması ve temiz bir şehir oluşturma hedefiyle denetimleri sürdürecek.

Çorum Belediyesi, yere izmarit atılmasının önüne geçmek amacıyla dronla denetim başlattı.

Çorum Belediyesi, yere izmarit atılmasının önüne geçmek amacıyla dronla denetim başlattı.