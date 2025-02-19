Çorum'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Çorum'un Mecitözü ve Alaca ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi. 20 Şubat'ta okullar kapalı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 23:51
Çorum'da Kar Yağışı Eğitime Ara Verdi

Çorum'da Kar Yağışı Eğitime Engel Oldu

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Mecitözü ilçesindeki tüm okullarda, Alaca ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamında eğitime yarın ara verileceği duyuruldu.

Mecitözü'nde Eğitim Durduruldu

Mecitözü Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilçedeki resmi ve özel eğitim kurumlarında 20 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verileceği bildirildi. Ayrıca, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, engelli, malul ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Alaca'da Taşımalı Eğitime Ara

Alaca Kaymakamlığı, ilçedeki olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda da 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini açıkladı.

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