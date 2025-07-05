Çorum'da Kayıp Kişi Cinayetinde 3 Zanlı Tutuklandı

Çorum'da Kayıp Kişi Bıçakla Öldürüldü

Çorum'da, 4 gündür haber alınamayan Yücel Kolçak'ın bıçakla öldürülüp gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

1 Temmuz'da kaybolan 36 yaşındaki Yücel Kolçak'ın yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu. Yapılan araştırmalarda, Kolçak'ın alacak verecek meselesi nedeniyle kullandığı araçla Seydim köyüne gittiği bilgisi tespit edildi.

Polis ve AFAD ekipleri, kaybolan kişiyi bulmak amacıyla Seydim Barajı ve çevresinde arama çalışmaları başlattı. Ancak yapılan çalışmalar sonucu hiçbir ize ulaşılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kolçak'ın alacaklı olduğu Muhammet K. ile arkadaşları Mustafa Y. ve Halil B'yi gözaltına aldı. Sorgulamalarda Muhammet K., Kolçak ile yaşadığı bir tartışmada onu bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini farklı bir yere gömdüğünü ve alacaklı olduğu parayı yakarak delilleri yok ettiğini açıkladı.

Darlık Mevkiinde Bulundu

Zanlının gösterdiği alanda yapılan kazıda Yücel Kolçak'ın cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından Kolçak'ın cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri ve komando timleri, köyde güvenlik önlemlerini artırarak olay yerinde araştırmalara devam etti. Muhammet K., Mustafa Y. ve Halil B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Şüphelilerin adliye giriş ve çıkışında yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlemlendi.

Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından maktulün cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorum'da 4 gündür haber alınamayan kişinin bıçakla öldürülüp gömüldüğü ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından maktulün cesedi, otopsi için Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.