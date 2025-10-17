Çorum'da kılıçla rehin alma: Şüpheli gözaltına alındı

Çorum'da evine çağırdığı arkadaşı S.K.'yi kılıçla rehin alan B.Ö., polis operasyonuyla etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 09:34
Çorum'da kılıçla rehin alma: Şüpheli gözaltına alındı

Çorum'da kılıçla rehin alma: Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ayrıntıları

Çorum'da, B.Ö. (40), konuşmak için evine çağırdığı arkadaşı S.K. (32)'yi, elindeki kılıç ile Tekceviz 6. Sokak'taki evinde rehin aldı.

Rehin sırasında B.Ö., aralarında husumet bulunan S.K.'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine S.K.'nin kuzeni telefonla durumu bildirerek ihbarda bulundu.

Güvenlik ve operasyon

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

İkna çabalarının sonuç vermemesiyle şüpheli ile S.K. arasında arbede yaşandı. Bu esnada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Çorum'da evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin alan kişi gözaltına alındı.

Çorum'da evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin alan kişi gözaltına alındı.

Çorum'da evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin alan kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kepez'te Sahte Altınla Yakalanan Kadın Tutuklandı
2
Kayserili Gurbetçi Hollanda'dan Motosikletle Umreye: 8 Bin Kilometreyi Aştı
3
Mersin Tarsus'ta Av Tüfeğiyle Saldırı: 13 Yaşındaki Çocuk Öldü, Saldırgan İntihar Etti
4
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
5
Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Boyabat'ta 3 Zanlı Yakalandı
6
THY Teknik ile LOT Polish Airlines Üs Bakım Anlaşması: 3 Boeing 737MAX/NG
7
Uluslararası Sıfır Atık Forumu İstanbul'da başladı

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği