Çorum'da kılıçla rehin alma: Şüpheli gözaltına alındı
Olayın ayrıntıları
Çorum'da, B.Ö. (40), konuşmak için evine çağırdığı arkadaşı S.K. (32)'yi, elindeki kılıç ile Tekceviz 6. Sokak'taki evinde rehin aldı.
Rehin sırasında B.Ö., aralarında husumet bulunan S.K.'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi. Bunun üzerine S.K.'nin kuzeni telefonla durumu bildirerek ihbarda bulundu.
Güvenlik ve operasyon
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.
İkna çabalarının sonuç vermemesiyle şüpheli ile S.K. arasında arbede yaşandı. Bu esnada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.
Yaklaşık 2 saat süren operasyonun ardından şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
