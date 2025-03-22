Çorum'da Kız Kardeşinin Eşine Cinayet Suçlaması: Tutuklandı

Çorum'un Kargı ilçesinde, dini nikahlı eşinin ablası Hatice Kış'ı (76) bıçakla öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat Arıkan tutuklandı. Olay, 13 Mart tarihinde Akkise köyündeki evde gerçekleşti.

Murat Arıkan, eşi Hatice Kış'ın evinde 8 yerinden bıçaklayarak cinayet işledikten sonra cesedi ateşe verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Arıkan, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kargı Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliye önünde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık kontrolünün ardından hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Murat Arıkan'ın evden aldığı altınların da jandarma ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarıldığı belirtildi. Olay günü, Eşref Kış teravih namazından dönerken eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaşmıştı.

Yapılan incelemelerde, Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin, Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ve birkaç gün önce ilçedeki bir kuyumcudan satın aldığı altınları alarak evden uzaklaştığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde dini nikahlı eşinin ablası Hatice Kış'ı öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat Arıkan tutuklandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde dini nikahlı eşinin ablası Hatice Kış'ı öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat Arıkan tutuklandı.