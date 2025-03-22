Çorum'da Kız Kardeşinin Eşine Cinayet Suçlaması: Tutuklandı

Çorum'un Kargı ilçesinde bıçakla öldürülen kadının kız kardeşinin eşi tutuklandı. Cinayet ve hırsızlık iddiaları araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 15:25
Çorum'da Kız Kardeşinin Eşine Cinayet Suçlaması: Tutuklandı

Çorum'un Kargı ilçesinde, dini nikahlı eşinin ablası Hatice Kış'ı (76) bıçakla öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat Arıkan tutuklandı. Olay, 13 Mart tarihinde Akkise köyündeki evde gerçekleşti.

Murat Arıkan, eşi Hatice Kış'ın evinde 8 yerinden bıçaklayarak cinayet işledikten sonra cesedi ateşe verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Arıkan, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kargı Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliye önünde polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Sağlık kontrolünün ardından hakim karşısına çıkan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, Murat Arıkan'ın evden aldığı altınların da jandarma ekipleri tarafından gömüldüğü yerden çıkarıldığı belirtildi. Olay günü, Eşref Kış teravih namazından dönerken eşi Hatice Kış'ın yanmış cesediyle karşılaşmıştı.

Yapılan incelemelerde, Hatice Kış'ın 8 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin, Kış'ın kolundaki 3 altın bileziği ve birkaç gün önce ilçedeki bir kuyumcudan satın aldığı altınları alarak evden uzaklaştığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'un Kargı ilçesinde dini nikahlı eşinin ablası Hatice Kış'ı öldürüp altınlarını çaldığı...

Çorum'un Kargı ilçesinde dini nikahlı eşinin ablası Hatice Kış'ı öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat Arıkan tutuklandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde dini nikahlı eşinin ablası Hatice Kış'ı öldürüp altınlarını çaldığı...

Çorum'un Kargı ilçesinde dini nikahlı eşinin ablası Hatice Kış'ı öldürüp altınlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat Arıkan tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Çorum'da Kız Kardeşinin Eşine Cinayet Suçlaması: Tutuklandı
3
Bursa'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta 1 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Zelenskiy, Donetsk Cephesinde Askerleri Ziyaret Etti
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Heyeti ile Görüştü
6
Elazığ'da Tefecilik Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
7
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 15 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!