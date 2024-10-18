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Çorum'da Mahkeme Çıkışı Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Çorum'da mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenini yaralayan zanlı, tutuklandı. Olay sonrası yaralıların tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:15
Çorum'da Mahkeme Çıkışı Silahlı Saldırı: Zanlı Tutuklandı

Silahlı Saldırı Çorum’un Bayat İlçesinde Gerçekleşti

Çorum'un Bayat ilçesinde, bir kişi mahkeme çıkışında kız kardeşi ve yeğenine silahlı saldırıda bulundu. Olay, tehdit ve hakaret suçundan davalık olduğu yakınlarını hedef alan Ahmet K. (57) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Olayın Gelişimi

Mahkemeden çıkışta, iki kez tehdit gerekçesiyle dava açmış olduğu Ayşe K. (54) ve oğlu Caner T. (28) üzerine tabanca ile 5 el ateş açarak yaralayan zanlı, olayın ardından kaçmayı başaramadı. Jandarma ve polis ekipleri, kısa sürede Bahçe Esnaf Sitesi Sokak'ta Ahmet K.’yi gözaltına aldı.

Adli Süreç ve Yaralıların Durumu

Zanlı, Bayat Adliyesi’ne sevk edilerek, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaydan sonra yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Çorum’daki bu trajik olay, aile içindeki anlaşmazlıkların ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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