Çorum'da Mantar Toplarken Ayı Saldırısına Uğrayan Kişi Yaralandı

Çorum'un Kargı İlçesinde Ayı Saldırısı

Çorum'un Kargı ilçesinde, mantar toplamak için ormanlık alana giden bir kişi, talihsiz bir ayı saldırısına maruz kaldı. Olay, Pelitçik köyünde gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, M.K. isimli vatandaş, köyün üst tarafındaki ormanlık alanda mantar ararken birden karşısına çıkan bir ayı tarafından saldırıya uğradı. Saldırı sonucu M.K.'nin bacak kısmında derin yaralar meydana geldi.

Acile Kaldırıldı ve Tedavi Süreci

M.K., Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak acil müdahaleye alındı. Yaralarına dikiş atılan M.K.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği bildirildi.