Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Çorum'da 4.5 Ay Sürecek Orman Yangını Yasakları

Çorumda yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte orman yangını riski ciddi boyutlara ulaştı. Bu durum karşısında, Çorum Valiliği hareket geçerek önemli bir karar aldı. Resmi açıklamaya göre, 15 Haziran 2024 tarihinden itibaren başlayacak olan yasaklar, 31 Ekim 2024 tarihine kadar sürecek. Bu süre zarfında ormanlık alanlara girişler tamamen yasaklanmış durumda.

Yasakların Kapsamı Nedir?

Alınan önlemler yalnızca ormanlık alanlara yaya girişini kapsamıyor. Çorum'da belirlenen yasaklar arasında şunlar yer alıyor:

Piknik ve Ateş Yasağı: Ormanlık alanlarda mola verme, piknik yapma ve ateş yakma kesinlikle yasaktır.

Ormanlık alanlarda mola verme, piknik yapma ve ateş yakma kesinlikle yasaktır. Tarımsal Faaliyetlere Sınırlama: Tarlalarda hasat sonrası anız ve diğer bitkisel atıkların yakılması yasaklandı.

Tarlalarda hasat sonrası anız ve diğer bitkisel atıkların yakılması yasaklandı. Motorlu Araçlara Geçit Yok: ATV, UTV ve motosiklet gibi arazi araçlarının orman içi yollarda kullanımı tamamen engellenecektir.

Yasağa uymayanlar için ciddi idari ve adli yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. Çorum Valiliği, bu yasaklarla 'Yeşil Vatan'ın korunmasını ve orman yangınlarıyla mücadelesini amaçladıklarını vurguladı.