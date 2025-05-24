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Çorum'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile minibüs çarpıştı; 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 23:10
Çorum'da Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 4 Yaralı

Çorum'da, otomobil ile minibüsün çarpıştığı korkunç bir kaza meydana geldi. Olayda toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun kara yolunun Atçalı kavşağı'nda gerçekleşti. Selami B. (47) yönetimindeki 06 BRK 268 plakalı otomobil, Suat K. (44) tarafından kullanılan 19 EF 455 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazanın ardından, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte minibüste bulunan Muhammet A.K. (11) ve Bedirhan K. (13) derhal hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

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