Çorum'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Olay Yeri ve Yaralı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan Adil Candemir Parkı önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, A.Ö. yönetimindeki otomobil ile B.S.Ç. idaresindeki motosiklet cadde üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü B.S.Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER