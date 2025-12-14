Çorum'da Parkta Şakalaşma: Genç Ekmek Bıçağıyla Yaralandı

Olayın Detayları

Çorum'da bir genç, arkadaşıyla şakalaştığı sırada taşıdığı ekmek bıçağının üzerine düşerek yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta arkadaşıyla şakalaşan F.A. (18), dengesini kaybedince elindeki ekmek bıçağının üzerine düştü ve yaralandı.

Olayı gören arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇORUM'DA PARKTA ARKADAŞIYLA ŞAKALAŞTIĞI SIRADA EKMEK BIÇAĞININ ÜZERİNE DÜŞEN GENÇ YARALANDI.