Çorum'da Parkta Şakalaşma: Genç Ekmek Bıçağıyla Yaralandı

Çorum Gülabibey Mahallesi'nde parkta şakalaşırken ekmek bıçağının üzerine düşen 18 yaşındaki F.A. yaralandı; genç Erol Olçok Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 18:36
Olayın Detayları

Çorum'da bir genç, arkadaşıyla şakalaştığı sırada taşıdığı ekmek bıçağının üzerine düşerek yaralandı.

Olay, Gülabibey Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta arkadaşıyla şakalaşan F.A. (18), dengesini kaybedince elindeki ekmek bıçağının üzerine düştü ve yaralandı.

Olayı gören arkadaşının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

