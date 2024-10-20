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Çorum'da Polis Aracı Kaza Yaptı: İki Polis Yaralı

Çorum'da kovalamaca sırasında devrilen polis aracındaki iki polis, yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 18:50
Çorum'da Polis Aracı Kaza Yaptı: İki Polis Yaralı

Çorum'da Kovalamaca Sonucu Kaza

Çorum'da, "dur" ihtarına uymayan bir hafif ticari aracın peşine düşen polis ekiplerinin aracı devrildi. Olayda iki polis memuru yaralandı.

Kazanın Detayları

A.K. isimli sürücü, 06 AY 2134 plakalı aracıyla Buharaevler Mahallesi'nde gerçekleşen polis uygulamasına uymayarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, sürücüyü takibe aldı. Takip esnasında, Buharaevler Mahallesi Silimkent TOKİ yolunda polis aracı devrildi.

Yaralıların Sağlık Durumu İyi

Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan polis memurları, Komiser Hidayet K. ve Polis Memuru Mustafa U., derhal Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şüpheli Sürücü Gözaltına Alındı

Kaza yerine yakın bir bölgede, ehliyetsiz sürücü A.K., ekipler tarafından yakalandı ve ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis...

Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis otosundaki 2 polis yaralandı.

Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis...

Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis otosundaki 2 polis yaralandı.

Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis...

Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis otosundaki 2 polis yaralandı.

Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis...

Çorum'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan hafif ticari aracı takip ederken devrilen polis otosundaki 2 polis yaralandı.

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