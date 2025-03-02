Çorum'da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı

Çorum'da dur ihtarına uymayan iki kişi polis kovalamacası sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.03.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 01:00
Çorum'da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı

Çorum'da Polisten Kaçan İki Şüpheli Yakalandı

Çorum'da, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan iki kişi, gerçekleşen kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Olay, 19 AEA 140 plakalı otomobiliyle Çorum-Samsun kara yolu Atçalı köyü mevkisinde meydana geldi.

Otomobil sürücüsü M.Y., dur ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Ardından, Çevreyolu Bulvarı Buharaevler kavşağı'nda otomobilden inen M.Y. ve yanındaki M.C, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kaçış sürecinde M.C'nin ruhsatsız tabanca taşıdığı öğrenildi.

Aday sürücü olan M.Y.'nin ehliyeti iptal edilirken, dur ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi maddelerden dolayı toplam 20 bin 456 lira ceza kesildi.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına...

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına...

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 2 kişi kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

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