Çorum'da polisten kaçarken kaza: Araçta silah ve 104 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Olayın detayları

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, İskilip Caddesi'nde F.H.Ş. idaresindeki plakasız otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kaçtığı otomobil, kovalamaca esnasında Çepni Mahallesi Hamit Cami Sokak'ta duvara çarpıp durdu.

Polis ekipleri, olay yerinde sürücü ile araçta bulunan H.M.K. ve E.U.T.'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada tabanca, tabancaya ait fişek ve 104 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

F.H.Ş.'ye 'dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çekme belgeli araçla trafiğe çıkmak' suçlarından toplam 72 bin 486 lira idari para cezası uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

