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Çorum'da Sağanak Yağışlar Taşkınlara Yol Açtı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak sonrası 4 derede taşkın meydana geldi, ulaşımda aksama yaşandı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 21:56
Çorum'da Sağanak Yağışlar Taşkınlara Yol Açtı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağış, derelerde taşkınlara yol açtı. Bu olumsuz hava koşulları, 4 derede su seviyesinin yükselmesine sebep oldu.

Karaçay köyü yakınlarında bulunan Kızılın Dere, Tuloğlunun Dere, İncirlik ve Şarlak Dereleri bu fırtınadan etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Taşkınlar, derelerin taştığı yerlerde suyun taşıdığı çamur ve taşlar nedeniyle Çorum-Çankırı kara yolunun bazı bölümlerinde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve ekipler, olası yeni taşkınlar için gerekli tedbirleri almaya başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle 4 derede taşkın meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle 4 derede taşkın meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle 4 derede taşkın meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sağanak nedeniyle 4 derede taşkın meydana geldi.

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