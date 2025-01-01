Çorum'da Şehit Aileleri Yeni Yıla Şehitlikte Girdi

Şehit Aileleri Yeni Yıla Anlamlı Bir Törende Girdi

Çorum'da, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesinin düzenlediği programla, şehit aileleri Çorum Şehitliği'nde yeni yıla merhaba dedi.

Duayla Başlayan Yeni Yıl

Yılbaşı akşamında bir araya gelen şehit aileleri, gece saat 00.00'da Kuran okunmasının ardından şehitlerin ruhu için dua etti. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan katıldı. Dua sonrası şehit kabirlerini ziyaret eden yetkililer, ailelerle sohbet ederek taziye dileklerini ilettiler.

8 Yıldır Süregelen Geleneğin Devamı

İlk günden bu yana programı düzenleyen Galip Deniz, her yıl katılımın arttığını belirterek,“Çorum'da bu şekilde bir birlik ve beraberliğin çıkması çok güzel. 31 Aralık gecesi herkes bir yerlerde kutlama yapıyor. Şehit aileleri olarak bizler de yeni yıla şehitlerimizle girmek istedik. 8 yıldır bu programı sürdürüyoruz. İnşallah nefes aldığımız sürece devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı etkinlikle, şehit aileleri duygusal anlar yaşarken, toplumda birlik ve beraberlik vurgusu yeniden dile getirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince, yılbaşı dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde program düzenlendi. Program kapsamında şehit aileleri, gece saatlerinde Şehitlik'te bir araya geldi. Burada saat 00.00'da Kur'an okunduktan sonra şehitlerin ruhu için dua edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesince, yılbaşı dolayısıyla Çorum Şehitliği'nde program düzenlendi. Program kapsamında şehit aileleri, gece saatlerinde Şehitlik'te bir araya geldi. Burada saat 00.00'da Kur'an okunduktan sonra şehitlerin ruhu için dua edildi.