Çorum'da Silahlı Kavga: Genç Kız Yaralandı

Olayın Detayları

Çorum'da iki genç kız arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ş.E.E. (17) ile Y.A. (16), konuşmak için Kent Park'ta buluştu. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Y.A. tabanca ile ateş ederek Ş.E.E.'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

