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Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Çorum'da silahlı saldırıya uğrayan Bilal Ç. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.05.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 13:18
Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralı

Çorum'da Silahlı Saldırı Olayı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Bilal Ç. evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olayın Gelişimi

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı Bilal Ç., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Bilal Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis Soruşturması

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi. Polis, saldırının faili ya da faillerinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, soruşturma kapsamında önemli delil olarak değerlendiriliyor.

Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Ekiplerin olay yerinde...

Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Ekiplerin olay yerinde...

Çorum'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit edildi.

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