DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,57 0,23%
ALTIN
2.882,49 0,07%
BITCOIN
2.130.911,03 0,14%

Çorum'da Silahlı Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, parkta buluştuğu kişiyi silahla yaralayan zanlı yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:24
Çorum'da Silahlı Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Çorum'da Silahlı Yaralama Olayı

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir parkta meydana gelen silahlı yaralama olayı sonrasında, zanlı yakalandı ve tutuklandı.

Yaralama Olayı ve Tutuklama

Olay, 6 Ekim tarihinde Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta gerçekleşti. Furkan K, görüşmek üzere geldiği parkta, Fatih Han Y. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik, Furkan K'nın tabancasını çıkararak Fatih Han Y'ye ateş etmesiyle sonuçlandı. Yaralanan Fatih Han Y., kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi altına alındı.

Yakalama Süreci

Olayın ardından Furkan K, kaçmaya çalıştı ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının saklandığı adreste operasyon düzenleyerek onu yakaladı. Furkan K, olayda kullandığı silah ile birlikte ele geçirilerek gözaltına alındı.

Adli Süreç

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Furkan K'nın tutuklanmasına karar verdi.

Bu olay, güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları sayesinde hızlı bir şekilde çözülmüştür.

İLGİLİ HABERLER

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Eleştirisi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Hakları Üzerine Açıklamalarda Bulundu
3
Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan Yapay Zeka Uyarısı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şiddete Sıfır Tolerans Vurgusu
5
THY Pilotunun Uçuş Sırasında Hayatını Kaybetmesi Üzüntüyle Karşılandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına İlişkin Açıklama
7
Gazze'nin Kuzeyinde Filistinlilerin Kararlılığı

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor