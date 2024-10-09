Çorum'da Silahlı Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Çorum'da Silahlı Yaralama Olayı

Çorum'un Alaca ilçesinde, bir parkta meydana gelen silahlı yaralama olayı sonrasında, zanlı yakalandı ve tutuklandı.

Yaralama Olayı ve Tutuklama

Olay, 6 Ekim tarihinde Yıldızhan Mahallesi Müjde Sokak’ta gerçekleşti. Furkan K, görüşmek üzere geldiği parkta, Fatih Han Y. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki gerginlik, Furkan K'nın tabancasını çıkararak Fatih Han Y'ye ateş etmesiyle sonuçlandı. Yaralanan Fatih Han Y., kendi imkanlarıyla hastaneye gidip tedavi altına alındı.

Yakalama Süreci

Olayın ardından Furkan K, kaçmaya çalıştı ancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının saklandığı adreste operasyon düzenleyerek onu yakaladı. Furkan K, olayda kullandığı silah ile birlikte ele geçirilerek gözaltına alındı.

Adli Süreç

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Furkan K'nın tutuklanmasına karar verdi.

Bu olay, güvenlik güçlerinin etkin çalışmaları sayesinde hızlı bir şekilde çözülmüştür.