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Çorum'da Sulama Kanalına Düşen Araçta Aile Yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki karı koca ve 2 aylık bebek yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 15:57
Çorum'da Sulama Kanalına Düşen Araçta Aile Yaralandı

Çorum'da Otomobil Sulama Kanalına Düştü

Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen talihsiz bir kaza, bir ailenin yaralanmasına neden oldu. Ö.F.L. (38) yönetimindeki 34 DPB 673 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Bükköy mevkisinde sulama kanalına devrildi.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü ve eşi E.B.L. (35) ile 2 aylık bebekleri U.K.L'yi araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı aile, sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri...

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri...

Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu karı koca ile 2 aylık bebekleri yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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