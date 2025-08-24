Çorum'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 İlde 6 Şüpheli Yakalandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü yürüttü

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları hedef alan ve banka hesaplarına para yatırılmasını sağlayan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, telefon görüşmeleriyle yaklaşık 15 milyon lira haksız kazanç elde ettiği iddia ediliyor.

Mağdurların şikâyeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, şüphelilerin görüşmelerde terör örgütü FETÖ üyelerinin ve dolandırıcılık olaylarına karışan banka görevlilerinin adlarına düzenlenmiş kimlikleri kullandıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sonucunda, farklı illerde bulunan zanlıların kimlikleri tespit edildi ve eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İstanbul, Diyarbakır, Mersin ve Şanlıurfa illerinde 6 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler ve soruşturma kapsamı

Soruşturma bulgularına göre şüphelilerin, 8 ilde 9 nitelikli dolandırıcılık eylemiyle yaklaşık 15 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında ruhsatsız tabanca, 962 mermi, 6 telefon ve sim kart, 13 hesap kartı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira bulundu.

Ayrıca yürütülen çalışmayla yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık girişimi engellendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü ve soruşturma sürüyor.